"ASAN xidmət" və "ASAN kommunal" mərkəzlərində martın 20-29-da qeyri-iş günləri olacaq
Daxili siyasət
- 18 mart, 2026
- 11:57
Ramazan və Novruz bayramları ilə əlaqədar martın 20-29-da "ASAN xidmət" və "ASAN kommunal" mərkəzlərində qeyri-iş günü olacaq.
Bu barədə "Report"a Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, martın 30-dan etibarən vətəndaşlar mərkəzlərə müraciət etməklə müvafiq xidmətlərdən yararlana bilərlər.
Son xəbərlər
