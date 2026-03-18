Azərbaycanlı güləş referisi: "Avropa çempionatında bəzi hakimlər idmançılarımızı sıxışdırırdı"
- 18 mart, 2026
- 12:05
Serbiyanın Zrenyanin şəhərində keçirilmiş U-23 Avropa çempionatında azərbaycanlı güləşçilər bəzən əcnəbi hakimlər tərəfindən sıxışdırılıb.
Bunu "Report"a müsahibəsində yarışda idarəçilik edən təcrübəli referi Vüqar Şükürov deyib.
O, azərbaycanlı güləşçilərə qarşı qərəzli mövqe tutan hakimlərin olduğunu bildirib:
"Müəyyən xoşagəlməz hallar oldu. Hakimlərin bizim idmançıları bəzən sıxışdırdığını görürdüm, qərəzli mövqe tutanlar olurdu. Amma bacardığım qədər buna imkan verməməyə çalışırdım. Çünki mən də həmin ölkə təmsilçilərinin görüşlərini idarə edirdim. Onlara anlatmağa çalışırdıq ki, idmançılarımıza qarşı ədalətsizlik etməsinlər. Azərbaycanın güləş hakimləri ədalətli qərarları ilə dünyaya səs salıblar. Beynəlxalq yarışların hər birində final görüşlərini idarə ediblər".
