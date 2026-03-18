    Azərbaycanlı güləş referisi: Avropa çempionatında bəzi hakimlər idmançılarımızı sıxışdırırdı

    Serbiyanın Zrenyanin şəhərində keçirilmiş U-23 Avropa çempionatında azərbaycanlı güləşçilər bəzən əcnəbi hakimlər tərəfindən sıxışdırılıb.

    Bunu "Report"a müsahibəsində yarışda idarəçilik edən təcrübəli referi Vüqar Şükürov deyib.

    O, azərbaycanlı güləşçilərə qarşı qərəzli mövqe tutan hakimlərin olduğunu bildirib:

    "Müəyyən xoşagəlməz hallar oldu. Hakimlərin bizim idmançıları bəzən sıxışdırdığını görürdüm, qərəzli mövqe tutanlar olurdu. Amma bacardığım qədər buna imkan verməməyə çalışırdım. Çünki mən də həmin ölkə təmsilçilərinin görüşlərini idarə edirdim. Onlara anlatmağa çalışırdıq ki, idmançılarımıza qarşı ədalətsizlik etməsinlər. Azərbaycanın güləş hakimləri ədalətli qərarları ilə dünyaya səs salıblar. Beynəlxalq yarışların hər birində final görüşlərini idarə ediblər".

    Vüqar Şükürovun müsahibəsinin tam versiyasını buradan oxuya bilərsiniz.

    Son xəbərlər

    12:56

    Rusiyanın Ukraynada üç vilayətə endirilən hücumlarda 13 sakin xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    12:52

    AYNA: Daha 7 avtobus marşrutları üzrə müsabiqələrin qalibləri müəyyənləşib

    İnfrastruktur
    12:45

    İsmayıl Xətib İsrailin Tehrana gecə hücumlarının hədəflərindən biri olub

    Region
    12:41

    İsrailin zərbəsi nəticəsində HƏMAS-ın təchizat və logistika bölməsinin rəhbəri öldürülüb

    Digər ölkələr
    12:40

    Polad Bülbüloğlu: İncəsənət müəllimləri 5 ildən bir attestasiyadan keçməlidir

    İncəsənət
    12:40

    İslam Kərimov: "Banişevskinin xatirə turnirinin məqsədi uşaq futbolunun inkişafını artırmaqdır"

    Futbol
    12:39

    Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyi auditor seçib

    Maliyyə
    12:38

    Milli İdman Tibb və Reabilitasiya Elmi-Praktiki İnstitutu auditor seçir

    Maliyyə
    12:37

    Naxçıvanın bəzi ərazilərində içməli su olmayacaq

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti