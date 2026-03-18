    İlin sonuna 5 yeni incəsənət məktəbi istifadəyə veriləcək

    • 18 mart, 2026
    • 11:59
    İlin sonuna 5 yeni incəsənət məktəbi istifadəyə veriləcək

    Bu ilin sonuna qədər 5 yeni incəsənət məktəbi istifadəyə veriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu mədəniyyət nazirinin müşaviri Cəsarət Valehov Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsinin "İncəsənət məktəblərinin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri" mövzusunda keçirdiyi ictimai dinləmədə çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, məktəblərdən biri Bakının Bilgəh qəsəbəsində, biri Gəncə şəhərində, digər üçü isə Şəki şəhərində olacaq.

    В Азербайджане откроют еще пять новых школ искусств
    Five more art schools to open in Azerbaijan

