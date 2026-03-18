В Азербайджане откроют еще пять новых школ искусств
Искусство
- 18 марта, 2026
- 12:12
Пять новых школ искусств введут в эксплуатацию в Азербайджане до конца 2026 года.
Как сообщает Report, об этом заявил советник министра культуры Джасарет Валехов на общественных слушаниях Комитета по науке и образованию Милли Меджлиса, посвященных перспективам развития школ искусств.
По его словам, одна из школ будет расположена в поселке Бильгях города Баку, одна - в Гяндже, а остальные 3 - в Шеки.
