В Азербайджане откроют еще пять новых школ искусств

Пять новых школ искусств введут в эксплуатацию в Азербайджане до конца 2026 года.

Как сообщает Report, об этом заявил советник министра культуры Джасарет Валехов на общественных слушаниях Комитета по науке и образованию Милли Меджлиса, посвященных перспективам развития школ искусств.

По его словам, одна из школ будет расположена в поселке Бильгях города Баку, одна - в Гяндже, а остальные 3 - в Шеки.