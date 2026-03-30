ЦАХАЛ сообщил о нейтрализации двух палестинцев на Западном берегу

Армия обороны Израиля заявила о нейтрализации двух палестинцев на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Report, об этом сообщает армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

Согласно заявлению, в районе деревни Дура военнослужащие открыли огонь по человеку с ножом, который бежал в их сторону, и ликвидировали его.

Кроме того, к северу от Иерусалима израильские военные открыли огонь по мужчине, приближавшемуся на автомобиле и, по их оценке, представлявшему угрозу.

"Террорист был нейтрализован. Сообщений о ранениях военнослужащих не поступало", - отметили в ЦАХАЛ.