İsrail Ordusu iki fələstinlinin zərərsizləşdirdiyini açıqlayıb
Digər ölkələr
- 30 mart, 2026
- 05:22
İsrailin Müdafiə Ordusu İordan çayının Qərb sahilində iki fələstinlinin zərərsizləşdirildiyini açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ordunun Mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Bəyanata görə, hərbçilər Dura kəndi yaxınlığında onlara tərəf qaçan bıçaqlı kişiyə atəş açaraq onu zərərsizləşdiriblər.
Bundan əlavə, Qüdsün şimalında İsrail hərbçiləri avtomaşınla yaxınlaşan və onların qiymətləndirməsinə görə, təhlükə yaradan bir kişiyə atəş açıblar.
"Terrorçu zərərsizləşdirilib. Əsgərlərin xəsarət alması barədə heç bir məlumat daxil olmayıb", - ordudan bildirilib.
Son xəbərlər
