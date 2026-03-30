Трамп заявил о желании взять под контроль нефтяную отрасль Ирана
Другие страны
- 30 марта, 2026
- 05:26
Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы, чтобы Вашингтон взял под контроль нефтяную отрасль Ирана.
Как передает Report, об этом он сказал в интервью газете Financial Times.
"Если честно, больше всего мне понравилось бы забрать нефть в Иране", - отметил он.
Трамп добавил, что считает такую позицию оправданной, несмотря на критику внутри США.
Ранее, 26 марта на заседании кабинета, он также заявил, что установление контроля над иранской нефтью рассматривается как один из возможных вариантов действий.
"Это вариант", - подчеркнул президент США.
