Tramp İranın neft sənayesinə nəzarəti ələ keçirmək istəyini bildirib
Digər ölkələr
- 30 mart, 2026
- 05:42
ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, Vaşinqtonun İranın neft sənayesinə nəzarəti ələ keçirməsini üstün tutardı.
"Report"un məlumatına görə, o, bu açıqlamanı "Financial Times" qəzetinə müsahibəsində verib.
"Düzünü desəm, mən İranın neftinə nəzarəti ələ keçirmək istərdim", - o qeyd edib.
Tramp əlavə edib ki, ABŞ daxilindəki tənqidlərə baxmayaraq, bu mövqeyi haqlı hesab edir.
Daha əvvəl, martın 26d-a keçirilən Nazirlər Kabinetinin iclasında o, həmçinin İran neftinə nəzarətin yaradılmasının mümkün addım kimi nəzərdən keçirildiyini bildirmişdi.
"Bu, variantdır", - ABŞ Prezidenti vurğulayıb.
Son xəbərlər
