Цена нефти Brent превысила $115 за баррель впервые с 19 марта
Энергетика
- 30 марта, 2026
- 03:15
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 года на лондонской бирже ICE превысила $115 за баррель впервые с 19 марта.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 02:15 по бакинскому времени, цена Brent росла на 2,74% - до $115,65 за баррель.
К 02:25 по бакинскому времени рост замедлился, и котировки составили $115,40 за баррель (+2,51%).
