Цена нефти Brent превысила $115 за баррель впервые с 19 марта

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 года на лондонской бирже ICE превысила $115 за баррель впервые с 19 марта.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 02:15 по бакинскому времени, цена Brent росла на 2,74% - до $115,65 за баррель.

К 02:25 по бакинскому времени рост замедлился, и котировки составили $115,40 за баррель (+2,51%).