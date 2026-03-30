"Brent" neftin qiyməti 19 martdan bəri ilk dəfə 115 dolları keçib
Energetika
- 30 mart, 2026
- 03:33
Londonun ICE birjasında "Brent" markalı neftin bir barelinin 2026-cı ilin iyun fyuçerslərinin qiyməti 19 martdan bəri ilk dəfə 115 dolları keçib.
"Report"un xəbərinə görə, bunu ticarət məlumatları göstərir.
Bakı vaxtı ilə saat 02:15-ə olan məlumata görə, "Brent" markalı neftin bir barelinin qiyməti 2,74 % artaraq 115,65 dollara çatıb.
Saat 02:25-ə qədər artım yavaşlayıb və kotirovkaları 115,40 dollara çatıb (2,51 % artım).
