Azərbaycanda 9 ayda 420 min tona yaxın karbamid istehsal edilib
Energetika
- 17 oktyabr, 2026
- 15:58
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Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda 419,6 min ton həcmində karbamid istehsal olunub.
"Report"un Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu, 2025-ci ilin ilk 9 ayı ilə müqayisədə 13,5 % azdır.
Oktyabrın 1-nə 66 min ton hazır məhsul qalığı yaranıb.
Xatırladaq ki, karbamid (azot gübrəsi) Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ərazisindəki "SOCAR Karbamid" zavodunda istehsal edilir. Zavod 2019-cu il yanvarın 16-da istifadəyə verilib, il ərzində 435 milyon kubmetr təbii qazdan xammal kimi istifadə etməklə 650-660 min ton karbamid istehsal etmək gücündədir. İstehsal həcminin 70 %-i ixrac üçün nəzərdə tutulub.
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