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    Azərbaycanda 9 ayda 420 min tona yaxın karbamid istehsal edilib

    Energetika
    • 17 oktyabr, 2026
    • 15:58
    Azərbaycanda 9 ayda 420 min tona yaxın karbamid istehsal edilib

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda 419,6 min ton həcmində karbamid istehsal olunub.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu, 2025-ci ilin ilk 9 ayı ilə müqayisədə 13,5 % azdır.

    Oktyabrın 1-nə 66 min ton hazır məhsul qalığı yaranıb.

    Xatırladaq ki, karbamid (azot gübrəsi) Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ərazisindəki "SOCAR Karbamid" zavodunda istehsal edilir. Zavod 2019-cu il yanvarın 16-da istifadəyə verilib, il ərzində 435 milyon kubmetr təbii qazdan xammal kimi istifadə etməklə 650-660 min ton karbamid istehsal etmək gücündədir. İstehsal həcminin 70 %-i ixrac üçün nəzərdə tutulub.

    Karbamid Karbamid istehsalı Dövlət Statistika Komitəsi
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