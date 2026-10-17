Türkiyə və İranın XİN başçıları Bağdadda regional məsələləri müzakirə ediblər
Region
- 17 oktyabr, 2026
- 15:57
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Bağdadda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 52-ci sessiyası çərçivəsində iranlı həmkarı Abbas Əraqçi ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İRNA məlumat yayıb.
Bildirilib ki, tərəflər regional, qlobal və ikitərəfli münasibətlərə dair məsələləri müzakirə ediblər.
Xatırladaq ki, İƏT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının oktyabrın 17-18-də Bağdadda keçirilən toplantısı "Dialoq və həmrəylik - sülhə və dayanıqlı inkişafa dəstəyin iki əsas təməli" devizi altında təşkil olunub.
Son xəbərlər
20:21
Fransada etirazçılar Lill meriyasının binasını talan ediblərDigər ölkələr
20:09
ABŞ və İsrailin İrana hücumu zamanı təxminən 5 min nəfər ölübRegion
19:50
Mustafa Çiftçi: PKK terror təşkilatı ilə heç bir sövdələşmə aparılmayıbRegion
19:39
Foto
Video
"Qərbi Azərbaycanın yaddaş yerləri": 1918-ci ilin yayında Ağudi kəndində 75-i uşaq olmaqla, 325 nəfər öldürülübDaxili siyasət
19:33
Türkiyənin ilk üzən hasilat platforması Qara dənizə yola salınıbRegion
19:24
İran ordusu: Oman dənizində zədələnmiş neft tankerlərinin sayı artırRegion
19:11
Misir Səudiyyə Ərəbistanını müdafiə etməyə hazırdırDigər ölkələr
19:10
Moskva hava limanlarında 100-dən çox reys gecikibRegion
19:08
İraq regional enerji və nəqliyyat şəbəkələrinin birləşdirilməsini təklif edibDigər ölkələr