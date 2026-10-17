İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    Türkiyə və İranın XİN başçıları Bağdadda regional məsələləri müzakirə ediblər

    Region
    • 17 oktyabr, 2026
    • 15:57
    Türkiyə və İranın XİN başçıları Bağdadda regional məsələləri müzakirə ediblər

    Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Bağdadda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 52-ci sessiyası çərçivəsində iranlı həmkarı Abbas Əraqçi ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İRNA məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, tərəflər regional, qlobal və ikitərəfli münasibətlərə dair məsələləri müzakirə ediblər.

    Xatırladaq ki, İƏT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının oktyabrın 17-18-də Bağdadda keçirilən toplantısı "Dialoq və həmrəylik - sülhə və dayanıqlı inkişafa dəstəyin iki əsas təməli" devizi altında təşkil olunub.

    Türkiyə Cümhuriyyəti İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) Abbas Əraqçi Hakan Fidan
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    20:21
    Fransada etirazçılar Lill meriyasının binasını talan ediblər
    Digər ölkələr
    20:09
    ABŞ və İsrailin İrana hücumu zamanı təxminən 5 min nəfər ölüb
    Region
    19:50
    Mustafa Çiftçi: PKK terror təşkilatı ilə heç bir sövdələşmə aparılmayıb
    Region
    19:39
    Foto
    Video
    "Qərbi Azərbaycanın yaddaş yerləri": 1918-ci ilin yayında Ağudi kəndində 75-i uşaq olmaqla, 325 nəfər öldürülüb
    Daxili siyasət
    19:33
    Türkiyənin ilk üzən hasilat platforması Qara dənizə yola salınıb
    Region
    19:24
    İran ordusu: Oman dənizində zədələnmiş neft tankerlərinin sayı artır
    Region
    19:11
    Misir Səudiyyə Ərəbistanını müdafiə etməyə hazırdır
    Digər ölkələr
    19:10
    Moskva hava limanlarında 100-dən çox reys gecikib
    Region
    19:08
    İraq regional enerji və nəqliyyat şəbəkələrinin birləşdirilməsini təklif edib
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti