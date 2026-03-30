Дональд Трамп допустил захват острова Харк
- 30 марта, 2026
- 05:58
Президент США Дональд Трамп не исключил, что американские военные могут попытаться взять под контроль иранский остров Харк.
Как передает Report, об этом он заявил в интервью газете The Financial Times.
"Может, мы возьмем остров Харк. Может, нет. У нас много вариантов действий", - сказал Трамп.
По его словам, такой шаг потребовал бы присутствия американских сил на острове в течение определенного времени.
"Не думаю, что у них есть какая-то защита. Мы очень легко можем взять его", - добавил президент США.
