Дональд Трамп допустил захват острова Харк

Президент США Дональд Трамп не исключил, что американские военные могут попытаться взять под контроль иранский остров Харк.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью газете The Financial Times.

"Может, мы возьмем остров Харк. Может, нет. У нас много вариантов действий", - сказал Трамп.

По его словам, такой шаг потребовал бы присутствия американских сил на острове в течение определенного времени.

"Не думаю, что у них есть какая-то защита. Мы очень легко можем взять его", - добавил президент США.