    Энтони Альбанезе: Австралия изменит законы для обеспечения поставок топлива

    Власти Австралии намерены изменить законодательство в сфере энергетической безопасности для обеспечения дополнительных поставок топлива на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе.

    По его словам, правительство работает "круглосуточно" и планирует принять экстренные меры для пополнения запасов горючего.

    "Мы создадим новые механизмы, которые позволят государству гарантировать закупку топлива частными компаниями... компенсируя риски поставщиков", - отметил он.

    Для этого власти намерены расширить полномочия агентства Export Finance Australia, которое будет предоставлять гарантии на закупку топлива.

    Альбанезе подчеркнул, что текущие запасы остаются стабильными в краткосрочной перспективе, однако затяжной конфликт вокруг Ирана может усилить давление на рынок.

    "Чем дольше продолжается эта война, тем серьезнее будут последствия", - заявил он.

    Ожидается, что парламент рассмотрит соответствующие поправки сегодня (30 марта - ред.).

