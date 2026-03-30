Энтони Альбанезе: Австралия изменит законы для обеспечения поставок топлива

Власти Австралии намерены изменить законодательство в сфере энергетической безопасности для обеспечения дополнительных поставок топлива на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе.

По его словам, правительство работает "круглосуточно" и планирует принять экстренные меры для пополнения запасов горючего.

"Мы создадим новые механизмы, которые позволят государству гарантировать закупку топлива частными компаниями... компенсируя риски поставщиков", - отметил он.

Для этого власти намерены расширить полномочия агентства Export Finance Australia, которое будет предоставлять гарантии на закупку топлива.

Альбанезе подчеркнул, что текущие запасы остаются стабильными в краткосрочной перспективе, однако затяжной конфликт вокруг Ирана может усилить давление на рынок.

"Чем дольше продолжается эта война, тем серьезнее будут последствия", - заявил он.

Ожидается, что парламент рассмотрит соответствующие поправки сегодня (30 марта - ред.).