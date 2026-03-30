    Entoni Albaneze: Avstraliya yanacaq tədarükünün təminatı üçün qanunları dəyişdirəcək

    • 30 mart, 2026
    • 06:56
    Entoni Albaneze: Avstraliya yanacaq tədarükünün təminatı üçün qanunları dəyişdirəcək

    Avstraliya hakimiyyəti Yaxın Şərqdəki münaqişə fonunda əlavə yanacaq tədarükünü təmin etmək üçün enerji təhlükəsizliyi qanunlarını dəyişdirmək niyyətindədir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Baş nazir Entoni Albaneze açıqlayıb.

    Onun sözlərinə görə, hökumət gecə-gündüz işləyir və yanacaq ehtiyatlarını tamamlamaq üçün təcili tədbirlər görməyi planlaşdırır.

    "Biz dövlətə özəl şirkətlər tərəfindən yanacaq alışının zəmanətinə imkan verəcək yeni mexanizmlər yaradacağıq. Təchizatçıların daşıdığı riskləri kompensasiya edəcək", - o qeyd edib.

    Bu məqsədlə hakimiyyət orqanları yanacaq alışına zəmanət verəcək agentliyin - "Export Finance Australia"nın səlahiyyətlərini genişləndirmək niyyətindədir.

    Albaneze vurğulayıb ki, mövcud ehtiyatlar qısa müddətdə sabit qalır, lakin İranla bağlı uzunmüddətli münaqişə bazara təzyiqi artıra bilər.

    "Bu müharibə nə qədər uzun davam etsə, nəticələr o qədər ciddi olacaq", - o deyib.

    Parlamentin müvafiq düzəlişləri bu gün (30 mart - red.) nəzərdən keçirməsi gözlənilir.

    Энтони Альбанезе: Австралия изменит законы для обеспечения поставок топлива

    06:56

    Entoni Albaneze: Avstraliya yanacaq tədarükünün təminatı üçün qanunları dəyişdirəcək

    06:33

    Tramp Xark adasının ələ keçirilməsi ehtimalını istisna etməyib

    06:05

    ABŞ-nin İraqdakı obyektləri dron hücumlarına məruz qalıb

    05:42

    Tramp İranın neft sənayesinə nəzarəti ələ keçirmək istəyini bildirib

    05:22

    İsrail Ordusu iki fələstinlinin zərərsizləşdirdiyini açıqlayıb

    04:52

    ABŞ və İsrail hərbçiləri İranın müdafiə sənayesinə zərbələri müzakirə ediblər

    04:14

    ABŞ qırıcıları Trampın iqamətgahının yaxınlığında təyyarəni ələ keçirib

    03:45
    Xalq artisti Rasim Balayevin cənazəsi Bakıya gətirilib

    03:33

    "Brent" neftin qiyməti 19 martdan bəri ilk dəfə 115 dolları keçib

