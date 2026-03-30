Американские объекты в Ираке подверглись атакам беспилотников

Логистический центр посольства США в Ираке и генконсульство в Эрбиле подверглись атакам беспилотников.

Как передает Report, об этом сообщает портал Shafaq News.

По данным издания, дрон, атаковавший консульство в Эрбиле, был сбит, информации о повреждениях не поступало.

Также несколько беспилотников были перехвачены в районе международного аэропорта Багдада.

О последствиях атак на данный момент не сообщается.