Американские объекты в Ираке подверглись атакам беспилотников
Другие страны
- 30 марта, 2026
- 04:44
Логистический центр посольства США в Ираке и генконсульство в Эрбиле подверглись атакам беспилотников.
Как передает Report, об этом сообщает портал Shafaq News.
По данным издания, дрон, атаковавший консульство в Эрбиле, был сбит, информации о повреждениях не поступало.
Также несколько беспилотников были перехвачены в районе международного аэропорта Багдада.
О последствиях атак на данный момент не сообщается.
