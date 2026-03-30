ABŞ-nin İraqdakı obyektləri dron hücumlarına məruz qalıb
- 30 mart, 2026
- 06:05
ABŞ-nin İraqdakı səfirliyinin logistika mərkəzi və Ərbildəki Baş Konsulluğu dron hücumlarına məruz qalıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Shafaq News" portalı məlumat yayıb.
Nəşrin məlumatına görə, Ərbildəki konsulluğa hücum edən dron vurulub və heç bir ziyan qeydə alınmayıb.
Bağdad Beynəlxalq Hava Limanı yaxınlığında da bir neçə dron ələ keçirilib.
Hücumların nəticələri hələ məlumat verilmir.
Xatırladaq ki, ABŞ və İsrailin 28 fevralda İrana qarşı birgə əməliyyata başlayıb. İran buna cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən hərbi bazalarına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb. Həmin gün İranın ali dini rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.