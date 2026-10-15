Азербайджанские фермеры смогут узнавать о погодных условиях при помощи ИИ

Проект "Аграрный искусственный интеллект" открывает новые функциональные возможности, предоставляющие фермерам информацию о погодных условиях, потребностях в орошении, болезнях растений и оптимальных сроках проведения сельскохозяйственных работ.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель проекта "Аграрный искусственный интеллект" Сурхай Новрузов на пресс-конференции, посвященной ходу реализации проекта.

По его словам, фермеры могут пользоваться возможностями системы как через веб-платформу, так и посредством уведомлений.

Новрузов отметил, что фермеры заблаговременно получают уведомления о погодных условиях и благоприятных условиях для проведения сельскохозяйственных работ. Одним из основных нововведений проекта является модуль, функционирующий на платформе Telegram.

"Фермер может зарегистрироваться в системе, просто указав имя, фамилию и номер телефона, без прохождения сложных регистрационных процедур. Затем, даже если у него нет декларации о земельном участке в электронной сельскохозяйственной информационной системе, он может легко выбрать свою территорию. После выбора территории система автоматически собирает данные, полученные от ближайших к данной точке климатических станций, пунктов прогноза погоды, а также со спутниковых снимков, дронов и других источников", - сообщил руководитель проекта.

По словам Новрузова, одной из основных функций системы является определение потребностей в орошении.

"Фермер ежедневно получает уведомления и может видеть, сколько воды необходимо для полива его поля и какова потребность в воде выращиваемой культуры. Также, если в этот день планируется проведение обработки препаратами, листовой подкормки или посевных работ трактором, он может узнать о пригодности погодных условий и необходимых условиях для этих работ. Одновременно в системе предоставляется подробная информация о болезнях растений", - добавил он.