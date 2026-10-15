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    Капитал банков Азербайджана позволяет поддержать рост риск-взвешенных активов

    Финансы
    • 15 октября, 2026
    • 11:51
    Капитал банков Азербайджана позволяет поддержать рост риск-взвешенных активов

    Капитальная позиция банковского сектора Азербайджана позволяет поддержать дополнительный рост риск-взвешенных активов на 20,1 млрд манатов.

    Как сообщает Report, об этом директор Департамента финансовой стабильности Центрального банка Атахан Гасанов заявил на пресс-конференции, посвященной "Отчету о финансовой стабильности" за январь-июнь.

    По его словам, в первом полугодии в капитальной позиции банковского сектора наблюдалась двойная тенденция.

    "Капитал как увеличил возможности для покрытия потенциальных потерь, так и поддержал расширение рынка. Совокупный капитал сектора достиг 7 млрд манатов, что на 0,6 млрд манатов больше, чем на 1 июля прошлого года. Достаточность капитала составила 17,7%. Капитальная позиция сектора позволяет поддержать дополнительный рост риск-взвешенных активов на 20,1 млрд манатов", - сказал Гасанов.

    Он отметил, что с 1 января следующего года требования к капиталу будут приведены в соответствие со стандартами Basel III: "Обновленная рамочная система еще больше укрепит финансовую устойчивость банковского сектора".

    Финансовый сектор Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    Azərbaycanın bank sektorunun kapital mövqeyi ilə bağlı vəziyyət açıqlanıb
    Azerbaijan's banking sector capital position shows mixed trends
    44 - Tezliklə
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