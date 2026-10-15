Капитал банков Азербайджана позволяет поддержать рост риск-взвешенных активов

Капитальная позиция банковского сектора Азербайджана позволяет поддержать дополнительный рост риск-взвешенных активов на 20,1 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом директор Департамента финансовой стабильности Центрального банка Атахан Гасанов заявил на пресс-конференции, посвященной "Отчету о финансовой стабильности" за январь-июнь.

По его словам, в первом полугодии в капитальной позиции банковского сектора наблюдалась двойная тенденция.

"Капитал как увеличил возможности для покрытия потенциальных потерь, так и поддержал расширение рынка. Совокупный капитал сектора достиг 7 млрд манатов, что на 0,6 млрд манатов больше, чем на 1 июля прошлого года. Достаточность капитала составила 17,7%. Капитальная позиция сектора позволяет поддержать дополнительный рост риск-взвешенных активов на 20,1 млрд манатов", - сказал Гасанов.

Он отметил, что с 1 января следующего года требования к капиталу будут приведены в соответствие со стандартами Basel III: "Обновленная рамочная система еще больше укрепит финансовую устойчивость банковского сектора".