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    Azərbaycanın bank sektorunun kapital mövqeyi ilə bağlı vəziyyət açıqlanıb

    Maliyyə
    • 15 oktyabr, 2026
    • 11:28
    Azərbaycanın bank sektorunun kapital mövqeyi ilə bağlı vəziyyət açıqlanıb

    Bu ilin I yarısında Azərbaycanın bank sektorunun kapital mövqeyində ikitərəfli tendensiya müşahidə olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) Maliyyə Sabitliyi departamentinin direktoru Ataxan Həsənov qurumun yarım illik "Maliyyə Sabitliyi Hesabatı" ilə bağlı keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

    "Kapital həm potensial itkiləri qarşılamaq imkanını artırıb, həm də bazarın genişlənməsini dəstəkləyib. Sektorun məcmu kapitalı 7 milyard manata çatıb ki, bu da ötən il iyulun 1-i ilə müqayisədə 0,6 milyard manat çoxdur. Kapital adekvatlığı 17,7 % təşkil edib. Mövcud kapital mövqeyi sektorun risk ölçülmüş aktivlərinin əlavə olaraq 20,1 milyard manat artımını dəstəkləmək imkanı yaradıb. Gələn il yanvarın 1-dən kapital tələblərinin Basel III standartlarına uyğunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Yenilənmiş kapital tələbləri çərçivəsi bank sektorunun maliyyə dayanıqlığını daha da gücləndirəcək", - deyə o qeyd edib.

    Ataxan Həsənov Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Azərbaycan bankları Bank sektoru
    Капитал банков Азербайджана позволяет поддержать рост риск-взвешенных активов
    Azerbaijan's banking sector capital position shows mixed trends
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