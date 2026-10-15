Azərbaycanın bank sektorunun kapital mövqeyi ilə bağlı vəziyyət açıqlanıb
- 15 oktyabr, 2026
- 11:28
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Bu ilin I yarısında Azərbaycanın bank sektorunun kapital mövqeyində ikitərəfli tendensiya müşahidə olunub.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) Maliyyə Sabitliyi departamentinin direktoru Ataxan Həsənov qurumun yarım illik "Maliyyə Sabitliyi Hesabatı" ilə bağlı keçirilən mətbuat konfransında bildirib.
"Kapital həm potensial itkiləri qarşılamaq imkanını artırıb, həm də bazarın genişlənməsini dəstəkləyib. Sektorun məcmu kapitalı 7 milyard manata çatıb ki, bu da ötən il iyulun 1-i ilə müqayisədə 0,6 milyard manat çoxdur. Kapital adekvatlığı 17,7 % təşkil edib. Mövcud kapital mövqeyi sektorun risk ölçülmüş aktivlərinin əlavə olaraq 20,1 milyard manat artımını dəstəkləmək imkanı yaradıb. Gələn il yanvarın 1-dən kapital tələblərinin Basel III standartlarına uyğunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Yenilənmiş kapital tələbləri çərçivəsi bank sektorunun maliyyə dayanıqlığını daha da gücləndirəcək", - deyə o qeyd edib.