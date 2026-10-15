Азербайджан готовит механизмы исламского финансирования
Финансы
- 15 октября, 2026
- 11:44
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В Азербайджане подготовлены проекты нормативно-правовых актов, предусматривающие реформы на финансовом рынке для внедрения механизмов исламского финансирования.
Как сообщает Report, об этом заявил директор департамента финансовой стабильности Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Атахан Гасанов на пресс-конференции по "Отчету о финансовой стабильности" за 6 месяцев.
По его словам, проекты документов направлены в соответствующие государственные органы.
Azərbaycan İslam maliyyəsinin tətbiqi üçün bazarda islahatlar aparacaq
Azerbaijan to reform market for introduction of Islamic finance
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