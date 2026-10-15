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    Azərbaycan İslam maliyyəsinin tətbiqi üçün bazarda islahatlar aparacaq

    Maliyyə
    • 15 oktyabr, 2026
    • 11:30
    Azərbaycan İslam maliyyəsinin tətbiqi üçün bazarda islahatlar aparacaq

    Azərbaycanda İslam maliyyəsi mexanizmlərinin tətbiqi üçün bazarda islahatların aparılması məqsədi ilə normativ hüquqi akt layihələri hazırlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) Maliyyə Sabitliyi departamentinin direktoru Ataxan Həsənov qurumun yarım illik "Maliyyə Sabitliyi Hesabatı" ilə bağlı keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, layihələr aidiyyəti dövlət orqanlarına göndərilib.

    Ataxan Həsənov Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB)
    Азербайджан готовит механизмы исламского финансирования
    Azerbaijan to reform market for introduction of Islamic finance
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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