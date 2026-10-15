Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Прокурор запросил 5 лет лишения свободы по делу о гибели мужчины на дороге "Баксол"

    Происшествия
    • 15 октября, 2026
    • 11:34
    Прокурор запросил 5 лет лишения свободы по делу о гибели мужчины на дороге Баксол

    Государственный обвинитель запросил для начальника участка Бакинского управления водоканала Азера Джумшудова 5 лет лишения свободы и запрет на занятие определенных должностей сроком на 3 года. Он обвиняется в халатности, повлекшей гибель 27-летнего Джумшуда Джумшудлу, упавшего в канализацию после провала участка дороги "Баксол".

    Как сообщает Report, на заседании Наримановского районного суда под председательством судьи Гюльтекин Асадовой было объявлено о завершении судебного следствия. Затем начались прения сторон, в ходе которых выступил государственный обвинитель.

    Следующее заседание назначено на 29 октября.

    Уголовное дело было возбуждено 26 июня 2025 года после гибели Джумшуда Джумшудлу. Он упал в канал со сточными водами из-за провала дороги напротив дома № 20/90 на улице Алескера Гайыбова в Наримановском районе Баку.

    К уголовной ответственности привлечен начальник участка по аварийно-восстановительным работам службы канализационных коллекторов и напорных сетей Бакинского управления водоканала Азер Джумшудов. В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему предъявлено обвинение по статье 314.2 Уголовного кодекса (халатность, повлекшая смерть по неосторожности).

    Тело Джумшуда Джумшудлу обнаружили 28 июня 2025 года, через два дня после происшествия, в очистном резервуаре канализационных вод в поселке Говсан Сураханского района.

    дорога "Баксол" Судебное разбирательство
    "Baksol"da gəncin kanalizasiyaya düşərək ölməsində təqsirləndirilən sahə rəisinə cəza istənilib
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    19:23
    Хакеры разослали тысячи фишинговых писем немецким политикам, включая Мерца
    Другие страны
    19:06
    В аэропортах Москвы задержаны более 100 рейсов
    В регионе
    18:57
    Ирак предложил объединить энергетические и транспортные сети стран региона
    Другие страны
    18:32
    Ас-Сиси заявил о готовности Египта оказать военную помощь Саудовской Аравии
    Другие страны
    18:15
    У побережья Йемена танкер открыл предупредительный огонь по приблизившейся лодке
    Другие страны
    17:59
    У берегов Калифорнии из-за потепления океана появились редкие тропические морские виды
    Другие страны
    17:48
    Фото
    В Тбилиси представили книгу о факторах, влияющих на изучение азербайджанского языка в школах Грузии
    В регионе
    17:32
    В Anthropic допустили рост экономики США почти на 50% к 2030 году благодаря ИИ
    Другие страны
    17:20
    Зеленский: Европейские страны разрабатывают альтернативы Starlink
    Другие страны
    Лента новостей