Прокурор запросил 5 лет лишения свободы по делу о гибели мужчины на дороге "Баксол"

Государственный обвинитель запросил для начальника участка Бакинского управления водоканала Азера Джумшудова 5 лет лишения свободы и запрет на занятие определенных должностей сроком на 3 года. Он обвиняется в халатности, повлекшей гибель 27-летнего Джумшуда Джумшудлу, упавшего в канализацию после провала участка дороги "Баксол".

Как сообщает Report, на заседании Наримановского районного суда под председательством судьи Гюльтекин Асадовой было объявлено о завершении судебного следствия. Затем начались прения сторон, в ходе которых выступил государственный обвинитель.

Следующее заседание назначено на 29 октября.

Уголовное дело было возбуждено 26 июня 2025 года после гибели Джумшуда Джумшудлу. Он упал в канал со сточными водами из-за провала дороги напротив дома № 20/90 на улице Алескера Гайыбова в Наримановском районе Баку.

К уголовной ответственности привлечен начальник участка по аварийно-восстановительным работам службы канализационных коллекторов и напорных сетей Бакинского управления водоканала Азер Джумшудов. В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему предъявлено обвинение по статье 314.2 Уголовного кодекса (халатность, повлекшая смерть по неосторожности).

Тело Джумшуда Джумшудлу обнаружили 28 июня 2025 года, через два дня после происшествия, в очистном резервуаре канализационных вод в поселке Говсан Сураханского района.