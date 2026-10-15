Активы финсектора Азербайджана в I полугодии выросли на 7%

Активы финансового сектора Азербайджана в первом полугодии 2026 года увеличились на 7% - до 64,9 млрд манатов или 50% ВВП.

Как сообщает Report, об этом заявил заявил директор Департамента финансовой стабильности Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Атахан Гасанов на пресс-конференции, посвященной "Отчету о финансовой стабильности" за январь-июнь.

По его словам, соотношение активов финансового сектора к ненефтегазовому ВВП составляет 71%.

"В январе-июне рост наблюдался во всех сегментах сектора, однако основной составляющей по-прежнему остается банковский. На банковские активы приходится 94% от общего размера активов финансовой системы", - отметил Гасанов.