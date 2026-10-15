Azərbaycanın maliyyə sektoru bu il 7 % böyüyüb
- 15 oktyabr, 2026
- 11:19
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Bu ilin I yarısında Azərbaycanın maliyyə sektorunun aktivləri 7 % artaraq 64,9 milyard manata çatıb ki, bu da ümumi daxili məhsulun (ÜDM) 50 %-i deməkdir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) Maliyyə Sabitliyi departamentinin direktoru Ataxan Həsənov qurumun yarım illik "Maliyyə Sabitliyi Hesabatı" ilə bağlı keçirilən mətbuat konfransında bildirib.
"Maliyyə sektorunun aktivlərinin qeyri-neft-qaz ÜDM-nə nisbəti isə 71 % təşkil edir. Yanvar-iyun aylarında sektorun bütün seqmentləri üzrə artım müşahidə olunub. Bununla belə, əsas komponent yenə bank sektorudur. Bankların aktivləri ümumi aktivlərin 94 %-ni təşkil edir, - deyə o qeyd edib.
A.Həsənonun sözlərinə görə, hesabat dövründə beynəlxalq konyuktur Azərbaycan üçün əlverişli olub, xarici ticarətdə müsbət saldo davam edib, ölkənin strateji valyuta ehtiyatları artıb: "AMB isə öz növbəsində həyata keçirdiyi pul siyasəti, eləcə də makroprudensial siyasət ilə iqtisadiyyatın davamlılığını və maliyyə sabitliyinin qorunmasını dəstəkləyib".