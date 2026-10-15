Азербайджан и Шри-Ланка обсудили сотрудничество в энергетической сфере

SOCAR обсудил перспективы сотрудничества с компаниями Шри-Ланки в энергетическом секторе.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), обсуждения состоялись на встрече президента компании Ровшана Наджафа с министром иностранных дел, внешней занятости и туризма Шри-Ланки Виджитой Хератом.

В ходе встречи министр был проинформирован о глобальных энергетических проектах, реализуемых по инициативе Азербайджана, многопрофильной деятельности SOCAR и долгосрочных стратегических целях компании.

Также были представлены проекты, реализуемые SOCAR в Азербайджане и других странах, и достигнутые результаты.