Азербайджан и Шри-Ланка обсудили сотрудничество в энергетической сфере
Энергетика
- 15 октября, 2026
- 11:58
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SOCAR обсудил перспективы сотрудничества с компаниями Шри-Ланки в энергетическом секторе.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), обсуждения состоялись на встрече президента компании Ровшана Наджафа с министром иностранных дел, внешней занятости и туризма Шри-Ланки Виджитой Хератом.
В ходе встречи министр был проинформирован о глобальных энергетических проектах, реализуемых по инициативе Азербайджана, многопрофильной деятельности SOCAR и долгосрочных стратегических целях компании.
Также были представлены проекты, реализуемые SOCAR в Азербайджане и других странах, и достигнутые результаты.
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