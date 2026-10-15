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    Азербайджан и Шри-Ланка обсудили сотрудничество в энергетической сфере

    Энергетика
    • 15 октября, 2026
    • 11:58
    Азербайджан и Шри-Ланка обсудили сотрудничество в энергетической сфере

    SOCAR обсудил перспективы сотрудничества с компаниями Шри-Ланки в энергетическом секторе.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), обсуждения состоялись на встрече президента компании Ровшана Наджафа с министром иностранных дел, внешней занятости и туризма Шри-Ланки Виджитой Хератом.

    В ходе встречи министр был проинформирован о глобальных энергетических проектах, реализуемых по инициативе Азербайджана, многопрофильной деятельности SOCAR и долгосрочных стратегических целях компании.

    Также были представлены проекты, реализуемые SOCAR в Азербайджане и других странах, и достигнутые результаты.

    Азербайджан и Шри-Ланка обсудили сотрудничество в энергетической сфере
    Азербайджан и Шри-Ланка обсудили сотрудничество в энергетической сфере
    Ровшан Наджаф Виджита Херат Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR)
    Фото
    SOCAR və Şri-Lanka şirkətləri arasında əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub
    Фото
    Azerbaijan and Sri Lanka discuss energy cooperation
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    44 - Tezliklə

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