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    SOCAR və Şri-Lanka şirkətləri arasında əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub

    Energetika
    • 15 oktyabr, 2026
    • 11:48
    SOCAR və Şri-Lanka şirkətləri arasında əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) və Şri-Lanka şirkətləri arasında enerji sektorunda əməkdaşlıq və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparılıb.

    "Report" bu barədə SOCAR-a istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, şirkətin prezidenti Rövşən Nəcəf Şri-Lankanın xarici işlər, xarici məşğulluq və turizm naziri Vicita Herat ilə görüş keçirib.

    Görüşdə nazirə Azərbaycanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən qlobal enerji layihələri, SOCAR-ın çoxşaxəli fəaliyyəti və uzunmüddətli strateji hədəfləri barədə məlumat verilib. Şirkətin Azərbaycanda və digər ölkələrdə həyata keçirdiyi layihələrdən, əldə etdiyi nailiyyətlərdən bəhs olunub.

    SOCAR və Şri-Lanka şirkətləri arasında əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub
    SOCAR və Şri-Lanka şirkətləri arasında əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub
    Rövşən Nəcəf Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Şri-Lanka
    Foto
    Азербайджан и Шри-Ланка обсудили сотрудничество в энергетической сфере
    Foto
    Azerbaijan and Sri Lanka discuss energy cooperation
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