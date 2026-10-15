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    Банки Азербайджана будут предлагать клиентам страхование от безработицы

    Финансы
    • 15 октября, 2026
    • 11:38
    Банки Азербайджана будут предлагать клиентам страхование от безработицы

    Банки Азербайджана будут обязаны предлагать клиентам услугу страхования от безработицы.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Шахин Махмудзаде на пресс-конференции, посвященной "Отчету о финансовой стабильности" за первое полугодие.

    По его словам, для лиц, оформляющих потребительские кредиты, использование этой услуги будет добровольным.

    Представитель Центрального банка Азербайджана сообщил, что правила страхования от безработицы уже подготовлены.

    "В настоящее время также ведется работа над изменениями в регулировании этой сферы, которые планируется ввести в силу до конца года. Данное страхование поможет защитить граждан от рисков, связанных с потерей работы. Такие случаи, как увольнение по собственному желанию или массовые сокращения, также будут включены в страховое покрытие в соответствии с установленными правилами.

    Таким образом, страхование от безработицы по потребительским кредитам станет инструментом, позволяющим снизить финансовые трудности, с которыми могут столкнуться заемщики в случае потери работы. При этом решение о приобретении страховки будет добровольным", - отметил представитель ЦБА.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Шахин Махмудзаде
    Azərbaycan banklarında işsizlikdən sığortanın təklif edilməsi məcburi olacaq
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