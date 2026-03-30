СМИ: Военные США и Израиля обсудили удары по оборонному комплексу Ирана
- 30 марта, 2026
- 02:59
Глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер и начальник Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир обсудили дальнейшие шаги против оборонно-промышленного комплекса Ирана.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
По данным издания, встреча прошла 29 марта в Израиле с участием других представителей военного руководства страны.
Отмечается, что основной темой переговоров стала война против Ирана и попытки остановить производство иранских вооружений.
