СМИ: Военные США и Израиля обсудили удары по оборонному комплексу Ирана

Глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер и начальник Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир обсудили дальнейшие шаги против оборонно-промышленного комплекса Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным издания, встреча прошла 29 марта в Израиле с участием других представителей военного руководства страны.

Отмечается, что основной темой переговоров стала война против Ирана и попытки остановить производство иранских вооружений.