    Истребители США перехватили самолет у резиденции Трампа во Флориде

    Истребители США перехватили самолет у резиденции Трампа во Флориде

    Американские истребители F-16 перехватили гражданское воздушное судно, нарушившее границы бесполетной зоны у резиденции президента США Дональда Трампа в штате Флорида.

    Как передает Report, об этом сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

    "Истребители NORAD F-16 перехватили 29 марта гражданский летательный аппарат над Палм-Бич. Он нарушил зону временного ограничения полетов", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что самолет был безопасно выведен из зоны, при этом истребители применили тепловые ловушки, чтобы привлечь внимание пилота.

    Вместе с тем, по данным CBS, в тот же день беспилотник приблизился к аэропорту Палм-Бич, что привело к временной приостановке его работы.

    Инцидент не повлиял на планы Дональда Трампа, который в это время находился в гольф-клубе.

    Цена нефти Brent превысила $115 за баррель впервые с 19 марта

    СМИ: Военные США и Израиля обсудили удары по оборонному комплексу Ирана

    Вучич заявил о предотвращении "большой угрозы" после местных выборов в Сербии

    Иран назвал резиденции военных и чиновников противников законными целями

    МАГАТЭ: Завод по производству тяжелой воды в Иране выведен из строя

    В Ширване произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшая

    Израиль нанес удары по военной промышленности Ирана в районе Тегерана

    В Иране заявили об атаках на энергетическую инфраструктуру в Тегеране и Альборзе

