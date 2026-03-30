Истребители США перехватили самолет у резиденции Трампа во Флориде

Американские истребители F-16 перехватили гражданское воздушное судно, нарушившее границы бесполетной зоны у резиденции президента США Дональда Трампа в штате Флорида.

Как передает Report, об этом сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

"Истребители NORAD F-16 перехватили 29 марта гражданский летательный аппарат над Палм-Бич. Он нарушил зону временного ограничения полетов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет был безопасно выведен из зоны, при этом истребители применили тепловые ловушки, чтобы привлечь внимание пилота.

Вместе с тем, по данным CBS, в тот же день беспилотник приблизился к аэропорту Палм-Бич, что привело к временной приостановке его работы.

Инцидент не повлиял на планы Дональда Трампа, который в это время находился в гольф-клубе.