Рубио сложил с себя полномочия и.о. главы Национального архива США

Марко Рубио сложил с себя полномочия исполняющего обязанности руководителя Национального архива США.

Как передает Report, об этом сообщили журналистам в данном американском учреждении, отметив, что Рубио "более не является исполняющим обязанности архивариуса Соединенных Штатов" в соответствии с требованиями Закона о реформе вакантных федеральных рабочих мест.

Законодательство 1998 года ограничивает срок пребывания в должности с приставкой "и.о." 210 днями с возможностью продления до 300 дней для чиновников, назначение которых требует утверждения Сенатом Конгресса США.

Полномочия и.о. главы Национального архива США были переданы Джеймсу Байрону, ранее занимавшему должность старшего советника руководителя ведомства.

Рубио во второй администрации президента США Дональда Трампа занимает пост госсекретаря США, а также является помощником американского лидера по национальной безопасности. Совмещение им сразу нескольких должностей стало поводом для многочисленных шуток в американских социальных сетях.