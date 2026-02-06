Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Министр обороны Румынии назвал идею "стены дронов" утопией

    Другие страны
    • 06 февраля, 2026
    • 03:24
    Министр обороны Румынии назвал идею стены дронов утопией

    Идея "стены дронов" нереалистична.

    Как передает Report, об этом заявил министр обороны Румынии Раду Мируцэ в интервью телеканалу Digi 24.

    "У нас еще нет такой стены. Нет стены ни в Польше, ни в северных странах", - сказал он. "Эта стена дронов, когда кто-то, как в компьютерной игре, опускает занавес, сквозь который не проникает абсолютно ничего - это утопия. Ничего подобного не существует", - отметил глава военного ведомства.

    Мируцэ добавил, что румынские военные, чтобы не допустить проникновения БПЛА на территорию страны, непрерывно передвигают технику ПВО в зависимости от ситуации. "Мы защищаем населенные районы, перемещаем наземное оборудование в зависимости от того, что, как мы видим, происходит на другой стороне Дуная", - сказал он.

    Министр обороны подтвердил, что Румыния располагает системой противодействия БПЛА, но она пока не введена полностью в строй. "Еще предстоит поработать над ее интеграцией в национальную систему", - пояснил он, добавив, что у нее есть "определенные ограничения по совместимости" с другими противодронными системами. "Мы не говорим о системе, которая закроет все. То есть мы не скажем, что на следующий день после ввода системы в строй больше не будет проблем", - подчеркнул Мируцэ.

    Румыния Раду Мируцэ
