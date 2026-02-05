İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    Leyla Əliyeva Əbu-Dabidə əfqanıstanlı qadın hüquqları fəalı və tədqiqatçısı Zarqa Yaftalı ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 05 fevral, 2026
    • 19:08
    Leyla Əliyeva Əbu-Dabidə əfqanıstanlı qadın hüquqları fəalı və tədqiqatçısı Zarqa Yaftalı ilə görüşüb

    Leyla Əliyeva fevralın 5-də Əbu-Dabidə əfqanıstanlı qadın hüquqları fəalı və tədqiqatçısı Zarqa Yaftalı ilə görüşüb.

    "Report" Söhbət zamanı Heydər Əliyev Fondunun uzun illərdir maarifləndirmə, səhiyyə və sosial dəstək sahələrində əhəmiyyətli layihələr həyata keçirdiyi, həm regionda, həm də beynəlxalq səviyyədə əhalinin həssas təbəqələri üçün bərabər imkanların yaradılmasına kömək etdiyi barədə məlumat verilib.

    Eyni zamanda, Heydər Əliyev Fondu ilə Zərqa Yaftalinin rəhbərlik etdiyi Qadınlar və Uşaqlar üzrə Hüquqi Araşdırmalar Fondu arasında əməkdaşlıq imkanlarına toxunulub, bu fondun fəaliyyətinin 100 mindən çox qadın və uşağın təhsilə, həmçinin hüquqi müdafiəyə çıxışını təmin etdiyi qeyd olunub.

    Görüşdə həmçinin qlobal humanitar təşəbbüslərin həyata keçirilməsində ortaq məqsədlərin olduğu vurğulandı, qadın hüquqlarının qorunması və davamlı təhsilin təmin edilməsinin əhəmiyyəti barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

    Leyla Əliyeva Zarqa Yaftalı Əbu-Dabi
    Лейла Алиева встретилась в Абу-Даби с афганской активисткой Заркой Яфтали

    Son xəbərlər

    20:23

    Rezai: İranın raket proqramı və uranın zənginləşdirilməsi danışıqlar mövzusu deyil

    Region
    20:17

    "Fitch" SOCAR-ın reytinqlərini dünyanın aparıcı neft-qaz şirkətləri sırasında qiymətləndirib

    Energetika
    20:16

    Güləş üzrə Azərbaycan çempionatında klassiklərin yarışına yekun vurulub

    Fərdi
    20:15

    İsraildə Təhlükəsizlik Şurasının iclası başlayıb – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    20:10

    Almaniya Kansleri İranı danışıqlara çağırıb

    Digər ölkələr
    20:05

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XII tura start verilib

    Komanda
    19:59

    Azərbaycanın "Avroviziya 2026"ya təmsilçi seçiminin final mərhələsinə 3 iştirakçı keçib

    Mədəniyyət siyasəti
    19:52

    İsveçrənin vitse-prezidenti və ATƏT-in Baş katibi Rusiyaya gediblər

    Digər ölkələr
    19:47
    Foto

    Azərbaycan çempionatı: Sərbəst güləş üzrə ilk finalçılar məlum olub

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti