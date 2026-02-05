Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Лейла Алиева встретилась в Абу-Даби с афганской активисткой Заркой Яфтали

    Лейла Алиева 5 февраля встретилась в Абу-Даби с афганской активисткой и исследователем в области прав женщин Заркой Яфтали.

    Как сообщает Report, на встрече было отмечено, что Фонд Гейдара Алиева на протяжении многих лет реализует значимые проекты в области просвещения, здравоохранения и социальной поддержки, способствуя созданию равных возможностей для уязвимых слоев населения как в регионе, так и на международном уровне.

    Наряду с этим были затронуты возможности сотрудничества между Фондом Гейдара Алиева и Фондом исследований прав женщин и детей, которым руководит Зарка Яфтали. Было отмечено, что деятельность этого фонда обеспечила доступ более 100 тысяч женщин и детей к образованию, а также к правовой защите.

    На встрече также было подчеркнуто наличие общих целей в реализации глобальных гуманитарных инициатив, проведен обмен мнениями о важности защиты прав женщин и обеспечения устойчивого образования.

