İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    Tramp özünü cənnətə layiq sayır

    Digər ölkələr
    • 05 fevral, 2026
    • 18:47
    Tramp özünü cənnətə layiq sayır

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp ölümdən sonra cənnətə düşməyə layiq olduğunu hesab edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ lideri Vaşinqtonda səhər yeməyində çıxış edərkən deyib.

    Çıxışının əvvəlində Tramp guya cənnətə düşə bilməyəcəyi barədə zarafat edib, lakin jurnalistlər bu sözləri ciddi qəbul ediblər.

    "Mən sadəcə zarafat edirdim. Əslində düşünürəm ki, sonda cənnətə düşəcəyəm", - o qeyd edib.

    "Mən ideal namizəd deyiləm, amma insanlar üçün həddindən artıq yaxşılıqlar etmişəm - bu dəqiqdir", - Tramp əlavə edib.

    Donald Tramp ABŞ cənnət
    Трамп заявил, что заслуживает попасть в рай

    Son xəbərlər

    18:47

    Tramp özünü cənnətə layiq sayır

    Digər ölkələr
    18:40

    Tusk: Polşa Ukraynaya "MiQ" qırıcılarını verməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    18:37

    "Sabah" Qabon millisinin hücumçusunu transfer edib

    Futbol
    18:34

    Netanyahu İsrail TŞ-nin iclasını ABŞ-İran danışıqlarından əvvəl keçirəcək

    Digər ölkələr
    18:14

    "Formula 1": 2026-cı il mövsümündə ən çox gəlir əldə edəcək pilotların siyahısı açıqlanıb

    Formula 1
    18:08

    Aİ ilə Türkiyə arasında regional gündəlik və Gömrük İttifaqı sazişinin yenilənməsi müzakirə ediləcək

    Digər ölkələr
    18:00
    Video

    WUF13-ə hazırlıq çərçivəsində "UN-Habitat"ın texniki missiyası Bakıya səfər edib

    İnfrastruktur
    17:57

    Peskov: Rusiya ABŞ ilə strateji hücum silahları haqqında müqavilə üzrə dialoqa hazırdır

    Region
    17:52

    Qərbi azərbaycanlılara məxsus abidələr, müqəddəs yerlərin bərpası gündəmə gəlməlidir - RƏY

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti