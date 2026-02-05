Трамп заявил, что заслуживает попасть в рай
- 05 февраля, 2026
- 18:36
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает себя достойным попасть в рай после смерти.
Как сообщает Report, об этом американский лидер сказал, выступая на национальном завтраке в Вашингтоне.
В начале своего выступления Трамп напомнил, что ранее пошутил о том, что якобы не сможет попасть в рай, однако, по его словам, журналисты восприняли эти слова всерьез.
"Я просто шутил. На самом деле я думаю, что, вероятно, все-таки попаду туда", - отметил он.
"Я не идеальный кандидат, но я сделал чертовски много хорошего для отличных людей - это уж точно", - добавил он.
