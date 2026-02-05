Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Первый вице-спикер Верховной Рады: Реакция Зеленского на коррупционный скандал была важна

    • 05 февраля, 2026
    • 17:33
    В составе правящей команды в Украине внесены изменения, чтобы уменьшить влияние скандалов, связанных с коррупцией.

    Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил председатель правящей партии "Слуга народа", первый вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко.

    "Мы вносим изменения (в составе команды - ред.), чтобы уменьшить влияние каких-либо скандалов. Скандалов, да, было и есть много. Но реакция на скандалы очень важна. Реакция президента (Владимира Зеленского - ред.) была практически мгновенной. То есть произошла определенная чистка. Я имею в виду увольнение участников этих скандалов", - отметил он.

    Говоря о работе антикоррупционных органов, Корниенко отметил полную поддержку со стороны Верховной Рады.

    "Со стороны Верховной Рады, со стороны руководства партии имеется полная поддержка. Мы поддерживаем любую борьбу с коррупцией в стране. К примеру, новые назначения важны для того, чтобы дать армии новое дыхание. Новый 35-летний министр обороны Михайло Федоров - самый молодой министр обороны в мире. Мы вместе начинали с ним нашу политическую карьеру. Начиная с 2022 года, он неоднократно доказывал, что является и очень патриотичным человеком, и разбирается в военных вопросах, он также является главным инициатором нашей стратегии по дронам", - сказал он.

    Корниенко добавил, что действующий министр энергетики Денис Шмыгаль один из немногих людей, кто действительно достоин этой должности.

    "К сожалению, в последнее время у нас это случалось редко. В свое время он работал директором крупной теплоэлектростанции. Точно знает, как работает эта сфера, что нужно, какие там есть проблемы. У нас несколько дней была кризисная ситуация (31 января 2026 года - ред.), и он показал, насколько качественно решает эти вопросы, как будет их решать в дальнейшем".

    С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

    Лента новостей