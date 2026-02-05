Председатель правящей партии: Проведение в Украине выборов в 2026 году зависит от мирного процесса - ИНТЕРВЬЮ

Председатель правящей партии "Слуга народа", первый вице-спикер Верховной Рады Украины, руководитель рабочей группы по подготовке законопроекта о проведении выборов и референдума в условиях войны в Украине Александр Корниенко в интервью восточноевропейскому бюро Report коснулся вопросов проведения выборов в условиях военного положения в стране, помощи Азербайджана Украине, внутриполитических процессах в Украине, сотрудничества с западными организациями и других тем.

Report представляет интервью:

- Вы являетесь руководителем рабочей группы по подготовке законопроекта по проведению выборов в стране в условиях военного положения. Когда данный законопроект может быть вынесен на обсуждение?

- Рабочая группа действительно была создана председателем Верховной Рады для проработки вопросов, связанных с проведением выборов в период после прекращения боевых действий, но в условиях военного положения. Это, вероятно, большая часть работы нашей группы, ее основной мандат. В настоящее время внутри группы между экспертами и политиками идут достаточно глубокие обсуждения, поскольку во время военного положения проводить демократические мероприятия очень сложно с точки зрения ограничения прав человека.

Говорить об обеспечении избирательных прав при таком правовом режиме очень сложно. Это связано с агитацией, возможностью выставлять свою кандидатуру, избираться. Поэтому, вероятно, в любом случае можно больше говорить о послевоенных выборах. Если мы говорим о выборах, которые могут состояться до отмены военного положения, то в любом случае они могут быть проведены только при полном и всеобъемлющем прекращении огня. Прекращение огня не должно длиться один день или, как говорил Путин (Владимир Путин, президент России - ред.), семь дней, а минимум 30-60 дней.

Украинское законодательство предусматривает определенные виды выборов. Есть два вида выборов - очередные и внеочередные.

Проект, предлагаемый для послевоенного периода, будет третьим видом выборов. У нас пока нет такого понятия, его нужно создать. Однако, очередные выборы всегда занимают 90 дней, внеочередные - 60 дней. Мы не знаем других сроков в нашем законодательстве, переосмыслить их будет сложно. Состоятся ли выборы в этом году, конечно, зависит от мирного процесса. Переговорный процесс идет, однако, к сожалению, мы пока не видим полного желания и полной готовности Российской Федерации к мирному урегулированию. Они продолжают обстрелы (по территории Украины - ред.), и это происходит параллельно со встречами контактных групп.

- Насколько нынешняя ситуация позволяет предположить, что выборы все таки могут состояться в этом году? Особенно в условиях, когда продолжается война и часть избирателей находится за пределами страны.

- Прогнозировать проведение выборов в этом году сложно. Я не вижу таких оснований, пока не увижу, что произойдет в ближайшие несколько месяцев. У нас до мая действует режим военного положения. С другой стороны, Россия усиливает военную агрессию. Если в этих условиях будут проведены выборы, возникнут проблемы с возможностью голосования украинцев, находящихся за пределами страны. Как может быть объективным голосование граждан Украины, находящихся в России? Сложно придумать путь для этого. Думаю, что все украинцы, живущие в Европе или находящиеся в Соединенных Штатах, должны голосовать. Мы все понимаем поведение страны-агрессора (России - ред.), и там никто не может гарантировать, что это голосование пройдет нормально. А вот обеспечить голосование украинцев в Европе и в других частях мира можно.

- В целом, есть ли примерное представление о расходах, требуемых для проведения выборов?

- Партнеры понимают, что эти выборы будут финансировать они. Мы ведем с ними переговоры. Пока технически это осуществляет избирательная комиссия. На самом деле здесь нет сложных расчетов, так как 90% этих расходов составляет заработная плата членов комиссии. С момента последних выборов, парламентских выборов 2019 года, прожиточный минимум, средняя заработная плата выросли на несколько тысяч гривен, а некоторые показатели увеличились в два раза. Поэтому, соответственно, если раньше выборы обходились в 2,5-3 миллиарда гривен ($58-70 млн - ред.), то если просто умножить на два, сейчас эта цифра составит 6 млрд ($140 млн - ред.). Здесь еще есть ряд вопросов, например, связанных с компенсациями членам комиссий за рубежом. Как это реализовать? Если, например, мы пойдем путем нашего регулирования, часть этих людей будет находиться там, часть может быть в командировке. Это все еще дополнительные расходы. То есть остаются такие открытые вопросы.

- Вы председатель правящей партии. Кого Вы видите соперником Владимира Зеленского на президентских выборах, при условии его участия в них?

- Я бы сейчас не поднимал этот вопрос. Кто будет кандидатом, как это будет - пока неизвестно. Сейчас в стране имеются более масштабные проблемы. К примеру, энергетический кризис. К сожалению, чрезмерная политизация, в частности действия некоторых оппозиционных политиков, не способствуют решению этих вопросов. В парламенте даже есть такие партии, которые уже по три-четыре раза открывали штабы, создавали избирательные комиссии, составляли списки, даже платили людям деньги. Все это осталось безрезультатным. И все это так уже семь лет. Наш парламент выполняет свои полномочия уже 6 лет (последние парламентские выборы состоялись в 2019 году - ред.). В Украине ни один состав парламента не существовал так долго. К сожалению, страна-агрессор лишила нас и демократии, и возможности провести выборы вовремя. Поэтому сейчас, я думаю, вообще не время заниматься этой аналитикой, таким прогнозированием. Давайте посмотрим, как будут развиваться события, в том числе политические. Сейчас нужно сделать все, чтобы у нас была возможность хотя бы провести эти выборы.

- Не кажется ли вам, что последний коррупционный скандал серьезно и негативно повлиял на рейтинг вашей команды?

- Мы вносим изменения (в составе команды - ред.), чтобы уменьшить влияние каких-либо скандалов. Скандалов, да, было и есть много. Но реакция на скандалы очень важна. Реакция президента (Владимира Зеленского - ред.) была практически мгновенной. То есть произошла определенная чистка. Я имею в виду увольнение участников этих скандалов. Если говорить о работе антикоррупционных органов, то, например, со стороны Верховной Рады, со стороны руководства партии имеется полная поддержка. Мы поддерживаем любую борьбу с коррупцией в стране. К примеру, новые назначения важны для того, чтобы дать армии новое дыхание. Новый 35-летний министр обороны Михайло Федоров - самый молодой министр обороны в мире. Мы вместе начинали с ним нашу политическую карьеру. Начиная с 2022 года, он неоднократно доказывал, что является и очень патриотичным человеком, и разбирается в военных вопросах, он также является главным инициатором нашей стратегии по дронам.

Что касается Дениса Шмыгаля, то он, по сути, один из немногих людей у нас, кто действительно достоин должности министра энергетики. К сожалению, в последнее время у нас это случалось редко. В свое время он работал директором крупной теплоэлектростанции. Точно знает, как работает эта сфера, что нужно, какие там есть проблемы. У нас несколько дней была кризисная ситуация (31 января 2026 года - ред.), и он показал, насколько качественно решает эти вопросы, как будет их решать в дальнейшем.

Мы надеемся, что все же мир, европейское сообщество помогут нашему энергетическому сектору. У нас с этим большие проблемы. Мы знаем, что Азербайджан помогает генераторами, и мы очень благодарны Азербайджану за регулярную организацию таких поставок. Потому что на самом деле сейчас каждый генератор - это минута или час света там, где он нужен, в кризисной инфраструктуре, школе, больнице, в пункте обогрева для пенсионеров, малообеспеченных и других людей. Поэтому внимание Азербайджана в этом вопросе для нас важно.

- В одном из своих интервью вы отметили, что в процессе выборов в Украине предпочли бы сотрудничество с Европейским Союзом и Советом Европы, а не с миссией ОБСЕ. Это окончательное политическое решение Украины?

- Это сложный вопрос. Мы работаем над тем, чтобы правильно объединить сильные стороны всех этих организаций. На самом деле Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБЧЕ) - это структура, определяющая стандарты наблюдения за выборами. Мы не отходим от этих стандартов. Однако есть ряд вопросов, связанных с формированием миссии ОБСЕ. Мы видели, что на встрече министров ОБСЕ на Мальте Россию представлял Сергей Лавров (глава МИД РФ - ред.)... Нам трудно представить ситуацию, когда на одной из таких конференций по вопросам утверждения наблюдения за выборами в Украине Лавров будет поднимать руку, или голосовать за что-то и т.д. Мы не возражаем против миссий конкретных стран, наоборот, мы будем их только приветствовать. В том числе из Азербайджана. Уверены, что может приехать делегация Милли Меджлиса Азербайджана. Журналисты обязательно приедут, ваши общественные деятели и т.д. Мы будем рады, если они проведут наблюдение на наших выборах в составе миссии. Но здесь вопрос именно в полномочиях ОБСЕ. Вместо этого действительно существуют миссии Европарламента, Европейского союза, международных организаций. Давайте все же доживем до выборов. Тогда будет легче понять, как они будут проводить наблюдение.

Недавно президент Владимир Зеленский выступил с критикой в Давосе, что вызвало неоднозначную реакцию в Европе. Вслед за этим Германия объявила об ограничении военной помощи Украине. Как вы считаете, является ли это резкое выступление президента признаком радикального изменения в отношениях со странами Европы?

- Нет, не связано с этим. Это позиция Германии, и она такова уже давно. Они периодически пересматривают все свои пакеты, помощь. Однако наши дипломаты очень активно работают над тем, чтобы сохранить все основные подобные базовые вопросы. Точно так же мы много работаем с Бундестагом, у нас большая группа дружбы, осуществляются визиты. К примеру, одним из мест, куда я чаще всего ездил в прошлом году, был Берлин. Потому что я занимаюсь процессом европейской интеграции, вступлением Украины в ЕС и национальными переговорами по приему в члены Евросоюза.

Понятно, что Берлин, наряду с Парижем и Римом, является одной из ключевых столиц. Что касается выступления президента в Давосе, не думаю, что это что-то кардинально новое. Мы в Украине давно разделяем такие настроения. Возможно, не такими жесткими словами, как в выступлении президента, но каждый говорит об этом по-разному. Это мнение любого украинца, который сейчас сидит в доме без света и под бомбежками. Особенно у украинцев, находящихся на приграничной с Российской Федерацией территории или в прифронтовой зоне, всегда возникает вопрос: почему партнеры не поддерживают нас так активно, как они могут, так эффективно, как они могут? Да, они делают все, что могут, и мы им за это очень благодарны, я всегда их благодарю. Мы понимаем все условия, но риторические вопросы президента не были позицией против какой-то страны. Это было просто предупреждение об опасности, ожидаемой в случае отсутствия активности.

Решения у партнеров принимаются очень долго. Мы ждем их очень долгое время. Некоторые решения не принимаются. Там есть система. В Европе идет война, и это нужно понимать. Чем быстрее это там поймут, тем легче ей будет. Мы говорим именно о том, что к этому нужно относиться как к войне. Российская Федерация очень агрессивна. У нее много планов на будущее. К сожалению, если ее не остановить в Киеве, в Украине, то потом ее придется останавливать в Таллине, Риге и других столицах, ближе к Европе. Я постепенно вижу, что партнеры это уже понимают. Да, у них уже есть ощущение, что нужно быть активнее. Скандинавия, Прибалтика, Польша очень активны. Уже выходят на арену Франция и Германия, у них есть определенное понимание. Британия всегда была очень активна в этих вопросах. Это наш стратегический партнер. Но думаю, что им все еще нужно время, чтобы понять это глубже.

- В настоящее время переговорный процесс по урегулированию конфликта снова активизировался, и краеугольными вопросами являются территориальные уступки и вопрос Запорожской АЭС. Как вы будете выходить из этого тупика?

- Прекрасный и самый важный вопрос. У нас есть своя позиция, свои национальные интересы. Мы не можем пойти на уступки наших территорий и не будем этого делать. Запорожская атомная станция - важный стратегический объект. В то же время у нас сейчас уничтожено много в энергетической сфере, много генерирующих мощностей. Она важна для восстановления нашей экономики. Россия не демонстрирует никакой доброй воли к остановке по линии соприкосновения, как предлагал в марте президент Трамп (Дональд Трамп, президент США, - ред.). Уже приближается март 2026 года, то есть прошел еще один год войны с момента этого предложения...

- Кстати, пока мы ехали к вам на интервью, наткнулись на заявление члена вашей команды, главы Николаевской области Виталия Кима. Он предлагает думать о людях больше, чем о территории...

- Это его личная политическая позиция, вероятно, он имеет на нее право. Как и любой политик, он заслужил свою политическую позицию. Если вы проанализируете мнения многих наших коллег, такая позиция есть у многих. Но он также указывает там в качестве основного условия гарантии безопасности и суверенитет. Я поддерживаю позицию Верховного Главнокомандующего. Он сейчас является президентом Украины, председателем Совета национальной безопасности и обороны. У нас есть определенные стратегические направления. В переговорах есть единая позиция, которую реализует наша группа. Переговоры - это, конечно, сложный вопрос. С точки зрения завершения войны на условиях Российской Федерации - непростой. Мы готовы получить гарантии безопасности, поддерживать их, признавать наши обязательства.

Кстати, по договору с Соединенными Штатами мы это тоже признали. Соединенные Штаты знают, что мы очень надежные партнеры. Без гарантов безопасности мы будем считаться сдавшимися России. Потому что без гарантов безопасности Украина станет несостоявшимся государством, и это будет еще большей победой России. Поэтому здесь очень важно, чтобы вместе со всей коалицией союзников, и Соединенные Штаты тоже, оказывали правильное давление на Россию. Мы продолжим военное сопротивление. Европа должна оказать экономическое давление, поддержать нас и привести Россию к условиям, при которых она согласится на справедливые условия этого мира.