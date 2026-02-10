İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Alen Simonyan: ABŞ-nin vitse-prezidentinin Ermənistana səfəri yeni imkanlar açacaq

    Region
    • 10 fevral, 2026
    • 13:07
    Alen Simonyan: ABŞ-nin vitse-prezidentinin Ermənistana səfəri yeni imkanlar açacaq

    ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vensin Ermənistana səfəri yeni imkanlar açacaq.

    "Report" yerli KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, bunu Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan bildirib.

    "Söhbət Ermənistanın təhlükəsizlik səviyyəsinin ümumi şəkildə yüksəldilməsindən və həyata keçirdiyimiz proqramdan gedir. Yəni, söhbət bir-iki il yox, onilliklər boyu davam edəcək sülhdən gedir", - o qeyd edib.

    Bundan əlavə, A.Simonyan, Ermənistan və Azərbaycan arasında hazırlanmış iş sxeminə müsbət qiymət verib: "Hesab edirəm ki, əgər biz bu yolla irəliləməyə davam etsək, ölkələrimizin gələcəkdə heç bir problemi olmayacaq".

    Ален Симонян: Визит вице-президента США в Армению откроет новые возможности
    Simonyan: JD Vance's visit opens new opportunities for Armenia

