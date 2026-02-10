Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Лейла Алиева посетила выставку "Восходящий свет"

    Культура
    • 10 февраля, 2026
    • 13:01
    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева посетила выставку всемирно известного фотожурналиста Резы Дегати "Восходящий свет", представленную в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

    Как сообщает Report, Реза Дегати подробно ознакомил Лейлу Алиеву с концепцией и содержанием экспозиции.

    Отметим, что выставка "Восходящий свет" через объектив Резы Дегати передает образы людей, природы и традиций Азербайджана, а также тонкую гармонию его повседневной жизни (www.instagram.com/rezaphotography/).

    Для ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) данная выставка символизирует более глубокое понимание сути путешествия, диалога и силы культурных связей. Подобно тому, как фотографии Резы Дегати объединяют разные судьбы и истории, авиация соединяет людей и государства, преодолевая расстояния. Экспозиция подчеркивает, что путешествие начинается не только с полета, но и с вдохновения.

    Выставка "Восходящий свет" реализована в рамках совместного партнерства AZAL, Boeing и Международного аэропорта Гейдар Алиев. Это сотрудничество является частью долгосрочных и стратегических отношений между ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" и Boeing и имеет особое значение с точки зрения внедрения современных авиационных технологий, повышения уровня безопасности полетов и комфорта пассажиров, а также укрепления позиций Азербайджана в глобальном авиационном пространстве.

    Экспозиция рассказывает о невидимых связях, объединяющих людей, места и культуры. Именно в этом контексте AZAL соединяет Азербайджан с миром, выводя путешествия за рамки обычных маршрутов и превращая их в запоминающиеся и наполненные смыслом истории.

    Фото
