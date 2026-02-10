Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Эми Карлон: Визит делегации США в Баку внесет вклад в реализацию Вашингтонских договоренностей

    Внешняя политика
    • 10 февраля, 2026
    • 13:04
    Визит делегации Торговой палаты США в Азербайджан внесет вклад в реализацию потенциала договоренностей, достигнутых двумя странами по итогам Вашингтонского саммита 8 августа прошлого года.

    Как передает Report, об этом сообщило посольство США в Баку в соцсети Х.

    Согласно информации, временный поверенный в делах посольства США в Азербайджане Эми Карлон встретилась с прибывшей в Баку делегацией Торговой палаты, в состав которой вошли представители свыше 30 американских компаний.

    "Это первый в истории визит в Азербайджан американской бизнес-делегации по линии Торговой палаты США. Он также является частью усилий США по расширению экономического сотрудничества, заложенного в меморандуме о взаимопонимании, который подписали президент США Дональд Трамп и президент Азербайджана Ильхам Алиев в августе 2025 года",- говорится в публикации.

    "Американские компании являются самыми инновационными в мире и помогут нам реализовать весь потенциал соглашений от 8 августа",- приводит посольство слова Эми Карлон.

    Emi Karlon: ABŞ şirkətləri 8 avqust razılaşmalarının potensialının reallaşdırılmasına töhfə verəcək
    Amy Carlon: US companies will help realize full potential of August 8 agreements
    Лента новостей