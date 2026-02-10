Эми Карлон: Визит делегации США в Баку внесет вклад в реализацию Вашингтонских договоренностей

Визит делегации Торговой палаты США в Азербайджан внесет вклад в реализацию потенциала договоренностей, достигнутых двумя странами по итогам Вашингтонского саммита 8 августа прошлого года.

Как передает Report, об этом сообщило посольство США в Баку в соцсети Х.

Согласно информации, временный поверенный в делах посольства США в Азербайджане Эми Карлон встретилась с прибывшей в Баку делегацией Торговой палаты, в состав которой вошли представители свыше 30 американских компаний.

"Это первый в истории визит в Азербайджан американской бизнес-делегации по линии Торговой палаты США. Он также является частью усилий США по расширению экономического сотрудничества, заложенного в меморандуме о взаимопонимании, который подписали президент США Дональд Трамп и президент Азербайджана Ильхам Алиев в августе 2025 года",- говорится в публикации.

"Американские компании являются самыми инновационными в мире и помогут нам реализовать весь потенциал соглашений от 8 августа",- приводит посольство слова Эми Карлон.