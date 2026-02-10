İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Emi Karlon: ABŞ şirkətləri 8 avqust razılaşmalarının potensialının reallaşdırılmasına töhfə verəcək

    Xarici siyasət
    • 10 fevral, 2026
    • 12:49
    Emi Karlon: ABŞ şirkətləri 8 avqust razılaşmalarının potensialının reallaşdırılmasına töhfə verəcək

    ABŞ şirkətləri dünyada ən innovativ şirkətlərdir və 8 avqust razılaşmalarının tam potensialının reallaşdırılmasına töhfə verəcəklər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ-nin müvəqqəti işlər vəkili Emi Karlon ölkəsinin 31 aparıcı şirkətinin nümayəndələrini Bakıda qəbul edərkən deyib.

    "Bu, ABŞ Ticarət Palatasının rəhbərliyi ilə Azərbaycana təşkil olunan ilk biznes nümayəndə heyətidir və 2025-ci ilin avqustunda Prezident Tramp və Prezident İlham Əliyev tərəfindən imzalanmış Anlaşma Memorandumunda nəzərdə tutulan iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi istiqamətində ABŞ-ın səylərinin tərkib hissəsidir", - məlumatda qeyd olunub.

    Emi Karlon Azərbaycan ABŞ 8 avqust razılaşmaları
    Эми Карлон: Визит делегации США в Баку внесет вклад в реализацию Вашингтонских договоренностей
    Amy Carlon: US companies will help realize full potential of August 8 agreements

