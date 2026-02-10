Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Песков: Москва рассчитывает на скорое возобновление переговоров по Украине

    Другие страны
    • 10 февраля, 2026
    • 13:19
    Песков: Москва рассчитывает на скорое возобновление переговоров по Украине

    В Москве рассчитывают на скорое возобновление переговоров по украинскому урегулированию.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Он подчеркнул, что конкретных сроков по переговорам пока что нет.

    "Конкретных дат пока нет, но мы по-прежнему рассчитываем, что это произойдёт скоро", - сказал Песков.

    Отметим, что последние переговоры по украинскому урегулированию в формате РФ-Украина-США состоялись 4-5 февраля в Абу-Даби.

    Peskov: Ukrayna üzrə danışıqların bərpasına ümid edirik
    Peskov: Russia hopes for resumption of talks on Ukraine
