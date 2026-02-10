Песков: Москва рассчитывает на скорое возобновление переговоров по Украине

В Москве рассчитывают на скорое возобновление переговоров по украинскому урегулированию.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что конкретных сроков по переговорам пока что нет.

"Конкретных дат пока нет, но мы по-прежнему рассчитываем, что это произойдёт скоро", - сказал Песков.

Отметим, что последние переговоры по украинскому урегулированию в формате РФ-Украина-США состоялись 4-5 февраля в Абу-Даби.