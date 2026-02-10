Peskov: Ukrayna üzrə danışıqların bərpasına ümid edirik
Digər ölkələr
- 10 fevral, 2026
- 13:27
Moskvada Ukrayna nizamlanması üzrə danışıqların tezliklə bərpasına ümid edirlər.
"Report" Rusiya KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkə Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.
O vurğulayıb ki, danışıqlar üzrə konkret vaxt hələ ki yoxdur: "Lakin biz bunun tezliklə baş verəcəyinə ümid edirik".
Qeyd edək ki, Rusiya-Ukrayna-ABŞ formatında Ukrayna nizamlanması üzrə son danışıqlar fevralın 4-5-də Əbu-Dabidə keçirilib.
