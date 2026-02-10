İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    • 10 fevral, 2026
    • 13:27
    Peskov: Ukrayna üzrə danışıqların bərpasına ümid edirik
    Dmitri Peskov

    Moskvada Ukrayna nizamlanması üzrə danışıqların tezliklə bərpasına ümid edirlər.

    "Report" Rusiya KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkə Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.

    O vurğulayıb ki, danışıqlar üzrə konkret vaxt hələ ki yoxdur: "Lakin biz bunun tezliklə baş verəcəyinə ümid edirik".

    Qeyd edək ki, Rusiya-Ukrayna-ABŞ formatında Ukrayna nizamlanması üzrə son danışıqlar fevralın 4-5-də Əbu-Dabidə keçirilib.

    Dmitri Peskov Rusiya-Ukrayna müharibəsi Ukrayna
    Песков: Москва рассчитывает на скорое возобновление переговоров по Украине

