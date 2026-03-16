"Barselona"da prezident seçkilərinin nəticələri açıqlanıb: Laporta qələbə qazanıb

    Barselonada prezident seçkilərinin nəticələri açıqlanıb: Laporta qələbə qazanıb

    İspaniyanın "Barselona" klubu prezident seçkilərinin nəticələrini açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Kataloniya təmsilçisinin rəsmi saytı məlumat yayıb.

    Hazırkı klub prezidenti Joan Laporta səslərin 68,18 faizini toplayaraq qalib gəlib. Onu 32 934 seçici dəstəkləyib. Laportanın rəqibi Viktor Fonta (29,78 faiz) 14 385 səs verilib.

    Bülletenlərin 984-ü (2,04 faiz) boş qalıb.

    Qeyd edək ki, 2021-ci ildən bu vəzifədə olan Joan Laporta 2003-cü ildən 2010-cu ilədək "Barselona"nın prezidenti vəzifəsini daşıyıb. Beləliklə, o, 2031-ci ilədək Kataloniya təmsilçisinə rəhbərlik edəcək.

