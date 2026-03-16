Bakıda avtomobil 50 yaşlı kişini vuraraq öldürüb
Hadisə
- 16 mart, 2026
- 09:11
Bakıda avtomobil 50 yaşlı kişini vuraraq öldürüb.
"Report" xəbər verir ki, 2001-ci il təvəllüdlü Səmədli Əbil Cavid oğlu idarə etdiyi "Az Samand" markalı avtomobil ilə hərəkətdə olarkən yoldan keçən piyada, 1976-cı il təvəllüdlü Məlikov Hikmət Orucəli oğlunu vurub.
Piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanıb.
10:19
"Turan Tovuz"un qapıçısı Sergey Samokun çempionatdakı 812 dəqiqəlik quru seriyasına son qoyulubFutbol
10:16
"Abşeron" yatağında təbii qazın hasilatına başlanılacağı vaxt açıqlanıbEnergetika
10:11
Naxçıvanda kredit adı ilə kiber dələduzluq edən şəxs saxlanılıbHadisə
10:07
Martın bütün sosial ödənişləri qrafikdən əvvəl başa çatdırılıbDigər
10:05
Azərbaycanda sosial sığorta haqları üzrə daxilolmalar 2 %-dən çox artıbMaliyyə
09:56
Foto
AƏSMA-da innovativ ideyaların reallaşdırılması üçün yeni imkanlar yaradılırBiznes
09:55
Azərbaycanda nadir xəstəlikdən əziyyət çəkən şəxslərə verilən dərmanların sayı artırılıbSağlamlıq
09:44
ASCO gəmiləri TAPI layihəsi üzrə borudaşıma əməliyyatlarına cəlb olunubEnergetika
09:38
Foto