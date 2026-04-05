Dəməşqdə Türkiyə, Ukrayna və Suriya XİN başçılarının üçtərəfli görüşü keçirilib
Region
- 05 aprel, 2026
- 20:52
Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Dəməşqdə Ukrayna və Suriyadan olan həmkarları - Andrey Sibiqa və Əsəd Şeybani ilə görüş keçirib.
"Report" bu barədə "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir.
Görüşün detalları açıqlanmayıb.
Qeyd edək ki, H. Fidan daha əvvəl Suriyada səfərdə olan Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin bu ölkənin rəhbəri Əhməd Əl Şaraa ilə keçirdiyi görüşdə də iştirak edib.
Son xəbərlər
