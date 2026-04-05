В Дамаске состоялась трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Украины и Сирии

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел встречу в Дамаске со своими коллегами из Украины и Сирии Андреем Сибигой и Асадом аш-Шейбани.

Об этом Report сообщает со ссылкой на TRT Haber.

Детали переговоров не приводятся.

Ранее Х. Фидан также принял участие во встрече находящегося с визитом в Сирии президента Украины Владимира Зеленского с лидером этой страны Ахмедом аш-Шараа.