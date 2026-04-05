Zelenski Dəməşqdə suriyalı həmkarı ilə görüşüb - YENİLƏNİB
- 05 aprel, 2026
- 19:10
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Dəməşqdə suriyalı həmkarı Əhməd Əl Şaraa ilə görüşüb.
Ukraynanın Prezident Ofisindən "Report"un Şərqi Avropa bürosuna verilən məlumata görə, görüşdə təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunub.
"Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsinin vəziyyətini də müzakirə etdik. Suriyanın ərazi bütövlüyü mövzusunda dəstəyinə görə minnətdaram. Hərbi və müdafiə sahəsində təcrübə mübadiləsinə böyük maraq var. Həmçinin Ukraynanın etibarlı qida məhsullarının təchizatçısı kimi roluna toxunduq və regionda ərzaq təhlükəsizliyini gücləndirmək üçün birgə imkanları müzakirə etdik. Suriyanın hazırda üzləşdiyi enerji və infrastruktur çətinliklərindən yaxşı xəbərdarıq. Dövlətlərimizin və xalqlarımızın imkanlarını artırmaq üçün birlikdə işləməyə hazırıq" - Ofisin Ukrayna Prezidenti adından verdiyi açıqlamada bildirilib.
Qeyd edək ki, görüşdə Türkiyənin XİN başçısı Hakan Fidan da iştirak edib.
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski aprelin 5-də Suriyaya gəlib.
Ukraynanın Prezident Ofisindən "Report"un Şərqi Avropa bürosuna verilən məlumata görə, V. Zelenskini Dəməşq aeroportunda rəsmi şəxslər qarşılayıb.
Qeyd edək ki, bu, V. Zelenskinin Suriyaya ilk səfəridir.