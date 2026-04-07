    Azərbaycan və Türkiyənin Bolqarıstandakı səfirləri Sofiyada görüşüblər

    Xarici siyasət
    • 07 aprel, 2026
    • 00:38
    Azərbaycan və Türkiyənin Bolqarıstandakı səfirləri Sofiyada görüşüblər

    Azərbaycanın Bolqarıstandakı səfiri Elmar Məmmədov Sofiyada Türkiyənin bu ölkədəki səfiri Mehmet Sait Uyanık ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumat Türkiyənin Bolqarıstandakı səfirliyinin "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşılıb.

    "Can Azərbaycanın Sofiyaya yeni təyin olunmuş səfiri cənab Elmar Məmmədovla bir araya gəlməkdən məmnunluq duyduq", - paylaşımda qeyd olunub. Paylaşımda əlavə edilib ki, dünyanın hər yerində olduğu kimi, səfirlər Bolqarıstanda da fəaliyyətlərini "bir millət iki dövlət" şüarı ilə həyata keçirəcəklər:

    "İlk nəzakət ziyarətini səfirliyimizə edən Məmmədova təşəkkür edir, fəaliyyətində uğurlar arzulayırıq".

    Azərbaycanın Bolqarıstandakı səfirliyi Elmar Məmmədov Mehmet Sait Uyanık
    Послы Азербайджана и Турции в Болгарии встретились в Софии

    Son xəbərlər

    00:57

    Tramp: NATO-da ziddiyyətlər Qrenlandiya məsələsindən başlayıb

    Digər ölkələr
    00:38

    Azərbaycan və Türkiyənin Bolqarıstandakı səfirləri Sofiyada görüşüblər

    Xarici siyasət
    00:17

    NASA: Astronavtlar Aya maksimum dərəcədə yaxınlaşıblar

    Elm və təhsil
    23:59

    Tramp: Hörmüz boğazında gəmiçiliyin bərpası prioritetdir

    Digər ölkələr
    23:44

    AAYDA: Selin ziyanlarının aradan qaldırılması istiqamətində işlər gücləndirilmiş rejimdə davam etdirilir

    İnfrastruktur
    23:33

    Bibiheybət yolunda torpaq sürüşməsinin olduğu ərazi nəzarətdə saxlanılır - BİRGƏ MƏLUMAT

    İnfrastruktur
    23:21

    Əraqçi yaponiyalı həmkarı ilə telefon danışığının detallarını açıqlayıb

    Region
    23:10

    İranın ən böyük uran emalı müəssisələrindən biri bombalanıb

    Region
    23:02

    İranın XİN başçısı: Qətərlə dostluq əlaqələrini qorumağa çalışırıq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti